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Разработчик сообщил, что «Федор» станет «отцом» отряду роботов-космонавтов 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Отряд разных роботов-космонавтов могут создать в России в перспективе для использования в космонавтике с учетом опыта испытаний на орбите робота "Федора", сообщил РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" (компания-разработчик робота) Евгений Дудоров.
"Преждевременно говорить, какой это будет отряд и какие задачи он будет выполнять, потому что мы пока находимся на стадии определения задач. Полетом робота "Федора" мы проверили маленький кусочек целого блока задач, которые нас ждут, — сказал Дудоров.
"Чтобы сделать следующие шаги, нам нужно проанализировать проведенный эксперимент, определить задачи, которые могут решать роботы на внешней поверхности МКС, по ремонту спутников, на Луне. Это все нужно будет переложить на дорожную карту и определить, какие роботы нам нужны для ее выполнения — антропоморфные, не антропоморфные, роботы-манипуляторы", — добавил он.
По словам Дудорова, компания видит перспективу применения антропоморфных роботов на МКС и Луне, но это не догмат. "Скорее всего, появится целая череда устройств, которые будут заточены каждый под свою задачу. Появится не один и даже не десяток разных роботов", — пояснил он.
Робота "Федора" отправили на околоземную орбиту 22 августа на корабле "Союз МС-14". Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС. Робот вернулся на Землю 7 сентября. Во время полета он выполнил ряд заданий под управлением космонавта. Робот завершил прохождение послеполетного тестирования.
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Наука и техника , Видео , РИА Новости
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