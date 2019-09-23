В сеть утекла цена на новый флагман Xiaomi с поддержкой 5G

24 сентября Xiaomi представит сразу два флагманских смартфона — Mi Mix Alpha и Mi 9 Pro 5G. И если информации о цене продолжения линейки Mi Mix в сети нет, то касательно цен на улучшенную версию Mi 9 появилась полноценная утечка. И цена, если честно, шокирует.

Напомним, что Xiaomi Mi 9 Pro 5G будет работать на базе Snapdragon 855 Plus, а также, как можно было догадаться по названию, поддерживать мобильные сети пятого поколения. Но это еще не все. В сети появился постер, на котором изображены цены на новый флагман от Xiaomi и если верить данному сливу, то Mi 9 Pro 5G может стать самым недорогим смартфоном, имеющим поддержку мобильных сетей следующего поколения.

Так, согласно утечке, цена на Mi 9 Pro 5G может начинаться с 3599 юаней или примерно 507 долларов. В такой комплектации пользователь получит версию смартфона с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной. За версию с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутренней придется отдать уже чуточку больше — 3999 юаней или 563 доллара. В любом случае, учитывая, что смартфон получит передовое железо, цена в 507 долларов за версию 8/128 выглядит не иначе как шутка. Будем надеяться, что слухи подтвердятся и компания и вправду представит самый дешевый на сегодняшний день смартфон с поддержкой технологии 5G.