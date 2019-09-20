Началось массовое вымирание птиц

В Северной Америке с 1970-х годов исчезли три миллиарда птиц, потери достигают 30% от общей популяции птиц на континенте, утверждают ученые из США

Как сообщает «Мир 24» со ссылкой на журнал Science, такие выводы специалисты сделали на основе изучения ежегодной весенней переписи 420 видов гнездящихся птиц в Канаде и США.

Так сокращение популяции заметили среди 19 самых распространенных видов птиц, в том числе воробьев, камышевок, зябликов и черных дроздов. Их стало меньше на 50 млн по сравнению с 1970-ми годами.

Количество полевых птиц сократилось на 53%: исчезли 700 млн особей 31 вида.

Эксперты считают, что причиной сокращения популяции стали изменения климата, происходящие на планете, а также разорение мест естественного обитания птиц.