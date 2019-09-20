Найдено возможное место крушения корабля апостола Павла

Представители Института поиска и исследования Библии (BASE) заявили, что нашли якоря, которые якобы были сброшены с корабля апостола Павла на Мальте . Об этом организация сообщила на своем сайте.

Согласно христианской традиции, кораблекрушение произошло примерно в 60-м году нашей эры. С судна сбросили четыре якоря, однако оно все равно село на мель, а корму его разбили волны. Пассажиры спаслись на острове Мальта.

Сотрудники BASE утверждают, что подводники нашли якоря у южного побережья острова, в бухте Святого Томаса. При этом на Мальте, в северной ее части, есть бухта Святого Павла, где, как считалось раньше, и спаслись пассажиры корабля.

Хорошо сохранился лишь один из якорей, однако исследователи уверены, что находка косвенно указывает на бухту святого Томаса, как на место крушения.