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В Боливии найдены артефакты цивилизации Тиуанако 

Российская Газета 29 минут назад
В Боливии найдены артефакты цивилизации Тиуанако
Фото: Reuters
Участники исследовательского, консервационного и реставрационного проекта, осуществляемого при поддержке ЮНЕСКО на территории древнего города Тиуанако в Боливии, обнаружили древние сосуды, возраст которых превышает 1400 лет.
Об открытии сообщает Associated Press. Доиспанские сосуды были найдены при раскопках в центре руин Тиуанако — столицы древней цивилизации, которая процветала на берегу высокогорного озера Титикака.
Находка была сделана в храме Каласасайя недалеко от южного берега озера Титикака. По словам археолога Мэри Лус Чок, артефакты, всего более 20-ти предметов, были обнаружены во внутренних стенах.
Они были установлены по кругу над площадками, под которыми были найдены остатки доиспанских сооружений. Круговая форма размещения сосудов указывает на то, что они были частью подношения, сделанного на похоронах человека благородного происхождения.
"Эти предметы датированы так называемым периодом Тиуанако III, между 400 и 600 годами н. э., — говорит директор Археологического центра Хулио Кондори. — Они украшены изображениями рыб и птиц. Эта находка уже позволила переосмыслить действительное назначение Каласасайя и переопределить интерпретацию его происхождения".
К слову, Тиуанако долгое время был духовным и политическим центром одной из самых мощных империй доиспанского периода. Город был основан около 100 года н.э. и достиг пика своего развития в IX веке. По оценкам ученых, тогда в нем проживало от 10 до 20 тысяч человек.
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Наука и техника , Наука , ЮНЕСКО , Associated Press , Боливия , Находка
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