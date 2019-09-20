СМИ: NASA не заметило крупный астероид

В конце июля к Земле приблизился рекордный по своим размерам за последние сто лет астероид. Он пролетел на расстоянии около 65 тысяч от планеты. В NASA его заметили слишком поздно.

О застигнутом врасплох Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства рассказало издание BuzzFeed со ссылкой на внутренние документы NASA.

«Поскольку завтра в средствах массовой информации могут появиться соответствующие материалы, предупреждаю о прохождении примерно через 30 минут астероида диаметров около 57-130 метров. Дистанция до Земли составит примерно 0,19 лунных расстояний (около 77 тысяч километров — прим. ред.)», — говорится в электронном письме офицера планетарной обороны NASA Линдли Джонсона, которое он разослал другим экспертам космического агентства, указав, что объект заметили «около 24 часов назад».

Размер астероида 2019 ОК сравним с футбольным полем. Если бы он вошел в земную атмосферу и разрушился, то это привело бы за собой серьезные последствия. Подобные ситуации, как позже заметили в NASA, возможны каждые три тысячи лет.

Объект, писал сотрудник одной из лабораторий агентства спустя два для после пролета астероида, миновал «ряд наших систем обнаружения». В своем письме специалист NASA назвал 2019 ОК «подлым» космическим камнем.

В Массачусетском технологическом институте не удивились произошедшему. Ученый Ричард Бинзел заметил, что «текущие возможности поиска астероидов не достигли того уровня, на котором должны быть».

Однако в Лаборатории реактивного движения NASA подчеркнули, что 2019 год OK никогда не представлял угрозы для Земли. Проблема, полагают специалисты, заключается в алгоритмах исследований для выявления опасных космических тел, а не в агентстве. Но поскольку позднее обнаружение стало сюрпризом для планетарной защиты, событие требует дальнейшего расследования.