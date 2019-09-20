Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: NASA не заметило крупный астероид 

Ura.Ru + ещё 1 2 часа назад
NASA не заметило крупный астероид
Фото: EPA
В конце июля к Земле приблизился рекордный по своим размерам за последние сто лет астероид. Он пролетел на расстоянии около 65 тысяч от планеты. В NASA его заметили слишком поздно.
О застигнутом врасплох Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства рассказало издание BuzzFeed со ссылкой на внутренние документы NASA.
«Поскольку завтра в средствах массовой информации могут появиться соответствующие материалы, предупреждаю о прохождении примерно через 30 минут астероида диаметров около 57-130 метров. Дистанция до Земли составит примерно 0,19 лунных расстояний (около 77 тысяч километров — прим. ред.)», — говорится в электронном письме офицера планетарной обороны NASA Линдли Джонсона, которое он разослал другим экспертам космического агентства, указав, что объект заметили «около 24 часов назад».
Размер астероида 2019 ОК сравним с футбольным полем. Если бы он вошел в земную атмосферу и разрушился, то это привело бы за собой серьезные последствия. Подобные ситуации, как позже заметили в NASA, возможны каждые три тысячи лет.
Объект, писал сотрудник одной из лабораторий агентства спустя два для после пролета астероида, миновал «ряд наших систем обнаружения». В своем письме специалист NASA назвал 2019 ОК «подлым» космическим камнем.
В Массачусетском технологическом институте не удивились произошедшему. Ученый Ричард Бинзел заметил, что «текущие возможности поиска астероидов не достигли того уровня, на котором должны быть».
Однако в Лаборатории реактивного движения NASA подчеркнули, что 2019 год OK никогда не представлял угрозы для Земли. Проблема, полагают специалисты, заключается в алгоритмах исследований для выявления опасных космических тел, а не в агентстве. Но поскольку позднее обнаружение стало сюрпризом для планетарной защиты, событие требует дальнейшего расследования.
Реконструкция первого этажа стала адом для жителей дома
Ura.Ru: последние новости
МС-21 совершил первый полет за границу МС-21 совершил первый полет за границу Российская разведка занялась атакой дронов в Саудовской Аравии Российская разведка занялась атакой дронов в Саудовской Аравии Минприроды подняло цены на российских зверей в 400 раз Минприроды подняло цены на российских зверей в 400 раз
Комментарии1
Наука и техника , Ричард Бинзел , Роскосмос , NASA
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Все плохо»: переписка убившего коллег полицейского
«Все плохо»: переписка убившего коллег полицейского15
От чего содрогнется Москва
От чего содрогнется Москва
Не уклониться: Призывников ждет нововведение
Не уклониться: Призывников ждет нововведение71
Россиян могут оставить без части праздников
Россиян могут оставить без части праздников74
Саудовская Аравия начала мстить за атаку дронов
Саудовская Аравия начала мстить за атаку дронов38
Видео
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
03:51
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
Политика В мире
НАТО потеряло превосходство над Россией
00:33
НАТО потеряло превосходство над Россией
Армия В мире
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
00:36
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
Политика Другое
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
02:08
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
02:21
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
Шоу-бизнес
Мощный взрыв прогремел в Луганске
00:42
Мощный взрыв прогремел в Луганске
Происшествия Катастрофы
Путину доложили о происхождении «дырки» в «Союзе»
04:48
Путину доложили о происхождении «дырки» в «Союзе»
Наука и техника Технологии
Девочка закидала хлебом вооруженного грабителя
00:20
Девочка закидала хлебом вооруженного грабителя
Происшествия
Украина выдвинула России новые требования
02:44
Украина выдвинула России новые требования
В мире Украина
В России оценили план Украины по возвращению Крыма
00:58
В России оценили план Украины по возвращению Крыма
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение