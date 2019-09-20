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НАСА не заметило опасный астероид 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 29 минут назад
НАСА не заметило опасный астероид
Фото: EPA
В конце июля к Земле приблизился астероид рекордных размеров, однако в американском космическом агентстве НАСА его заметили слишком поздно.
Астероид рекордных за последние 100 лет размеров застигло Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США врасплох, сообщает телеканал «360» со ссылкой на BuzzFeed. Издание рассекретило внутренние документы НАСА.
«Поскольку завтра в СМИ могут появиться соответствующие материалы, предупреждаю о прохождении примерно через 30 минут астероида диаметров около 57-130 метров. Дистанция до Земли составит примерно 0,19 лунных расстояний (около 77 тыс. километров — прим. ВЗГЛЯД)», — говорится в электронном письме офицера планетарной обороны НАСА Линдли Джонсона. Он указал, что объект заметили «около 24 часов назад».
Размер астероида 2019 ОК сравним с футбольным полем. Если бы он вошел в земную атмосферу и разрушился, то это привело бы за собой серьезные последствия. В НАСА позднее добавили, что такое возможно каждые 3 тыс. лет.
Между тем в Лаборатории реактивного движения NASA подчеркнули, что 2019 год OK никогда не представлял угрозы для Земли. Проблема, полагают специалисты, заключается в алгоритмах исследований для выявления опасных космических тел, а не в агентстве. При этом событие планируется расследовать.
Напомним, в феврале 2018 года группа ученых из МФТИ, Института космических исследований РАН и двух институтов госкорпорации «Росатом» рассчитали с помощью лазерного моделирования, как можно уничтожать опасные астероиды с помощью ядерных взрывов.
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Наука и техника , Роскосмос , РАН , Росатом , NASA , США
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