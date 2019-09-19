Ученые воссоздали облик денисовца с помощью ДНК

Ученые впервые воссоздали облик денисовца с помощью ДНК

Для реконструкции ученые использовали генетические данные. Сначала исследователи сравнили ДНК трех групп гомининов, и попытались определить, какие фрагменты влияли на анатомические особенности (у каждого из трех представителей эта область должна отличаться). Но интересовал их не сам фрагмент, а активность в нем генов, определяющих внешность человека.

Чтобы проверить метод, ученые сначала применили его к двум видам, анатомия которых известна: неандерталец и шимпанзе. Они обнаружили, что примерно 85% признаков совпадали. Таким образом они смогли создать первый анатомический портрет малоизученного Денисовца.

Денисовцы имели черты как неандертальцев, так и современного человека. И всё-таки были по-своему индивидуальны. Ученые идентифицировали 56 анатомических особенностей, отличавших денисовцев, и 34 из них в черепе. Помимо более широкой головы, они имели более длинную зубную дугу, удлиненное лицо и широкий таз.