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Apple выпустила iOS 13: что там будет нового 

ТК «Звезда» + ещё 3 51 минуту назад
Apple выпустила операционную систему iOS 13
Фото: Reuters
Компания Apple выпустила новую версию операционной системы iOS 13, которую получат многие смартфоны, начиная с iPhone SE.
Компания Apple официально выпустила мобильную операционную систему iOS 13 для смартфонов iPhone, начиная с версий 6S и 6S Plus, в том числе iPhone SE и более поздних версий.
В компании заявили, что самое важное обновление — повышение производительности системы и скорости работы. Ожидается, что приложения будут запускаться быстрее, а разблокировка с помощью лица даже для iPhone X будет проходить ощутимо скорее.
Одним из главных нововведений стала темная тема, меняющая интерфейс и обои всех стандартных приложений. Она может включаться и выключаться вручную, либо по заданному расписанию.
Компания выпустила новую систему логина в приложениях, то есть в программах (Facebook, Google, «ВКонтакте») появится кнопка «Войти с Apple». Однако компания не будет передавать сервисам персональные данные.
Клавиатура получила режим непрерывного ввода — теперь будет достаточно проводить пальцем от буквы к букве, чтобы набрать слово.
Кроме того, операционная система будет сообщать пользователю, что программа записывает его перемещения, даже если он дал на это согласие. Система будет предупреждать, если у приложения окажется слишком много данных и предложит отключить функцию.
Приложения «Найти iPhone» и «Найти Друзей» были объединены в программу «Локатор». В Safari для скачивания файлов больше не нужно будет открывать их в сторонних приложениях — они сохранятся в приложении «Файлы».
Фотографии сгруппируются по днями, месяцам и годам в «умную ленту», демонстрируя лучшие снимки, а плохие кадры и дубликаты будут скрыты. Видео теперь можно будет развернуть, обрезать и исправить перспективу. На ролики сразу можно будет накинуть фильтр и провести цветокоррекцию.
Пользователи начнут получать iOS 13 уже 19 сентября. А 30 сентября ожидается выход iOS 13.1, а также iPadOS — операционной системы для iPad.
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Комментарии
Наука и техника , Гаджеты , Apple , Google
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