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В Кении засняли редкую зебру 

Популярная механика 24 минуты назад
В Кении засняли редкую зебру
Фото: Популярная механика
Фотограф заснял в Кении удивительно редкую зебру, которая имеет не полосатую окраску, а окраску… в горошек.
Эта необычная юная зебра, получившая имя Тира, была заснята фотографом дикой природы Фрэнком Лиу (Frank Liu) в заповеднике Maasai Mara National Reserve в Кении. Данная зебра, в отличие от других, имеющих привычную полосатую черно-белую окраску, имеет окраску в горошек: как можно заметить, она коричневого цвета с белыми пятнами разного размера.
Как пишет National Geographic, ссылаясь на биолога Рена Ларисона (Ren Larison), необычная окраска Тиры — это пример псевдомеланизма (состояния, при котором усиленная пигментация кожи происходит неравномерно), который чаще всего вызывается редкой генетической мутацией.
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Наука и техника , National Geographic , Кения
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