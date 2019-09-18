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Космонавты без патронов: зачем на МКС нужно оружие 

News.ru 18 сентября 2019
Космонавты без патронов: зачем на МКС нужно оружие
Фото: Кадр из фильма «Армагеддон»/Touchstone Pictures
За последние пару лет мы уже привыкли к разговорам о скором военном освоении в космосе, а образ «Звезды смерти» живёт в нас с самого детства. Но космическое оружие — это не только гигантские лазеры на орбите, манёвренные вооружённые космические корабли и спутники-охотники. Оказалось, что актуальна проблема обеспечения российских космонавтов банальным, по земным меркам, огнестрельным оружием.
Как 18 сентября рассказал глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин, этот вопрос может быт решён к 2021 году. Но дело не в том, что на орбите предстоят звёздные войны, и российский сегмент МКС скоро придётся защищать от американского. В этом контексте, конечно, перспективной выглядит возможность подготовки экипажей на базе Российского университета спецназа в Чечне. Всё проще: полёт в космос, как и возвращение на Землю, связан с риском для жизни. И есть отличная от нуля вероятность, что во время посадки что-то пойдёт не так, и спускаемая капсула приземлится в труднодоступной для спасателей местности, где экипажу придётся полагаться только на себя до прибытия помощи. Собственно, об этом рассказал и Рогозин.
Космонавты высказываются о том, что хорошо, если бы в комплекте было нечто подобное, — сказал он. — Конечно, современного образца. Для обеспечения поддержки экипажа с точки зрения сигнальных огней и с точки зрения оружия, которое может понадобиться в диком лесу.
Свою заинтересованность в решении задачи высказали в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения, отметив, что предприятие имеет богатый опыт создания различных видов оружия.
Собственно, обсуждение создания «космического пистолета» заставило немного погрузиться в историю вопроса и выяснить удивительные вещи: с 2007 года оружие не входит в носимый аварийный запас российских космонавтов, и причиной тому не какой-то запредельный гуманизм и дело мира, а космического уровня разгильдяйство.
Но начнём по порядку. Все первые советские космонавты отправлялись в полёт, имея при себе стандартный пистолет Макарова. Инициатором создания специального оружия выступил первый человек в открытом космосе Алексей Леонов, который на собственном опыте знал, зачем оно нужно: ему и Павлу Беляеву после исторического полёта пришлось двое суток провести в тайге возле спускаемой капсулы.
В 1979 году за разработку оружия взялся Тульский оружейный завод, так на свет появился охотничий неавтоматический трёхствольный пистолет ТП-82, благодаря которому можно было защищаться от хищников, охотиться, запускать сигнальные ракеты и даже прокладывать себе путь в зарослях — для этой цели он был снабжён прикладом-мачете. Именно с этим оружием россияне летали в космос до 2007 года.
А вот в 2007 году оказалось, что срок годности всех патронов для 2007 года вышел, а новые не производились с самого начала благословенных 90-х. И с тех пор 12 лет этот вопрос не поднимался, что вообще-то довольно странно, поскольку, как мы знаем, все правила безопасности, всё необходимое снаряжение у космонавтов существуют ровно потому, что необходимы для повышения вероятности выживания экипажа при нештатной ситуации.
В свете этой истории остаётся только надеяться, что за время эксплуатации советского космического наследия наши специалисты не забыли о ещё какой-нибудь важной детали, которая может спасти жизни людей. Тем более, уверенности в безопасности полётов не добавляет загадочное заявление Рогозина о том, что загадка дыры в обшивке космического корабля «Союз МС-09» выяснена, но о ней никому не расскажут.
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Наука и техника , Оружие , Статьи , Дмитрий Рогозин , Павел Беляев , Алексей Леонов , Тульский оружейный завод , Роскосмос , ЦНИИТОЧМАШ , Чеченская Республика
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