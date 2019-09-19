Huawei представила новый флагманский смартфон

Huawei представила в четверг в Мюнхене свои новые флагманские смартфоны Mate 30, которые должны составить конкуренцию iPhone 11 от Apple . Презентацию провел глава потребительского подразделения Huawei CBG Ричард Ю. Компания также представила собственный сервис приложений, который позволит обойтись без аналогичного сервиса от Google на фоне вводимых американскими властями ограничений.

По его словам, новинки от китайского концерна значительно превосходят по основным характеристикам, таким как скорость передачи данных в сети 5G или время работы аккумулятора, модели конкурентов — Apple и Samsung. Ю продемонстрировал качество фотоснимков нового смартфона — он показал сделанное ночью Mate 30 фото горного ландшафта и сравнил его с аналогичным снимком Samsung Galaxy Note 10, на котором практически ничего не видно.

"Каких-либо дополнительных фотоприложений не нужно", — констатировал он.

Huawei в качестве альтернативы платформе Google Play Store представила свою собственную — App Gallery. Модели Mate 30 вообще не содержат из-за санкций правительства США предустановленные приложения Google. Но пока на них установлена новейшая версия операционной системы Android.

Среди инновационных функций новых моделей — технология распознавания лица, которая используется, например, при прочтении важных, с точки зрения пользователя, сообщений. Mate 30 высвечивает содержание только, если на экран смотрит обладатель смартфона. Если перед ним появляется другое лицо, информация тут же пропадает. Скорость зарядки аккумулятора, по данным Huawei, увеличена: зарядное устройство с кабелем имеет мощность 40 Вт, беспроводное — 27 Вт. В аппарат встроено 14 антенн для приема частот 5G.

Примечательно, что на презентации в Мюнхене цены были даны только в евро, что, по мнению экспертов, указывает на целевой рынок Huawei — Европу. Все имеет свою цену: версия Mate 30 с 5G будет стоить €1199, базовая модель — €799, Mate 30 Pro — €1099.

Когда и в каких странах будут доступны новые смартфоны, китайская корпорация не сообщила.