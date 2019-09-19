Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В NASA прокомментировали вопрос с дырой на МКС 

Газета.Ru + ещё 29 57 минут назад
В NASA прокомментировали вопрос с дырой на МКС
Фото: NASA
Американское космическое агентство NASA прокомментировало ситуацию с расследованием причин возникновения дыры на космическом корабле "Союз" в 2018 году.
"В NASA тесно сотрудничают с Роскосмосом, чтобы исключить возникновение подобных вопросов в будущем. Более конкретные вопросы должны адресоваться Роскосмосу", — ответили "Газете.Ru" в NASA на вопрос, ознакомил ли Роскосмос американских коллег с результатами расследования.
Накануне глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, отвечая на вопрос о дыре, заявил, что специалисты госкорпорации выяснили причину нарушения целостности обшивки, однако рассказывать обществу ничего не станут. "Оно [отверстие] было в бытовом отсеке [корабля "Союз МС-09"], он давно уже сгорел при схождении корабля. Все пробы мы взяли. Что случилось нам все понятно, но мы вам ничего не расскажем", — сказал Рогозин на встрече с участниками V Всероссийской научно-практической конференции "Орбита молодежи". "Должна же быть какая-то тайна у нас", — пояснил глава "Роскосмоса".
Дыра в обшивке корабля "Союз-МС-09" была обнаружена экипажем МКС еще 30 августа прошлого года. Несмотря на обещания огласить результаты расследования, спустя более, чем год после инцидента Роскосмос хранит молчание по данному вопросу.
Реконструкция первого этажа стала адом для жителей дома
Газета.Ru: последние новости
В мире появилась новая неизвестная смертельная болезнь В мире появилась новая неизвестная смертельная болезнь Роскосмос не выполнит план по 45 запуску ракет на 2019 год Роскосмос не выполнит план по 45 запуску ракет на 2019 год МКС изменила высоту своей орбиты МКС изменила высоту своей орбиты
Комментарии
Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , NASA , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина смерти Сергея Афанасьева
Названа причина смерти Сергея Афанасьева
Чиновника Минкультуры арестовали за кражу 20 млн рублей
Чиновника Минкультуры арестовали за кражу 20 млн рублей7
Богомолова заметили без обручального кольца
Богомолова заметили без обручального кольца3
В Москве курьер спас подростка от суицида
В Москве курьер спас подростка от суицида10
«Киев снова ищет грабли»: Захарова ответила послу Украины
«Киев снова ищет грабли»: Захарова ответила послу Украины68
Видео
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
03:51
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
Политика В мире
НАТО потеряло превосходство над Россией
00:33
НАТО потеряло превосходство над Россией
Армия В мире
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
00:36
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
Политика Другое
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
02:08
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
02:21
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
Шоу-бизнес
Мощный взрыв прогремел в Луганске
00:42
Мощный взрыв прогремел в Луганске
Происшествия Катастрофы
Путину доложили о происхождении «дырки» в «Союзе»
04:48
Путину доложили о происхождении «дырки» в «Союзе»
Наука и техника Технологии
Девочка закидала хлебом вооруженного грабителя
00:20
Девочка закидала хлебом вооруженного грабителя
Происшествия
Украина выдвинула России новые требования
02:44
Украина выдвинула России новые требования
В мире Украина
В России оценили план Украины по возвращению Крыма
00:58
В России оценили план Украины по возвращению Крыма
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение