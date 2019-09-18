Создана новая технология распознавания людей

Создана технология распознавания людей по виду их вен на руках

Китайские инженеры разработали технологию дистанционного распознавания людей по рисунку вен на руках. По словам исследователей, этот рисунок у каждого уникален.

Технологию назвали AirWave. Работает она так: сначала камера фиксирует рисунок вен и капилляров на руке пользователя. Затем искусственный интеллект обрабатывает данные. Для дальнейшей идентификации человеку необходимо лишь взмахнуть рукой. Система обнаружит рисунок, сопоставит его с информацией в базе данных и определит личность человека. Занимает это всё несколько секунд.

Сообщается, что AirWave уже установлена в нескольких кафе и госучреждениях провинции Гуандун на юге Китая. Разработчики надеются договориться о размещении системы в метро. Они рассчитывают, что когда-нибудь данная технология заменит распознавание лиц и QR-коды.