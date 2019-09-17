Американский Genesis-2 может столкнуться на орбите с советским спутником

Американский надувной модуль Genesis-2, предназначенный для тестирования технологий коммерческих космических станций, в ближайшие часы может столкнуться на орбите с советским военным спутником "Космос-1300", сообщила компания-разработчик модуля Bigelow Aerospace.

Genesis-2 был выведен на орбиту в июне 2007 года в сложенном состоянии и затем был заполнен воздухом. Он проработал 2,5 года. До него на орбиту был выведен Genesis-1. Компания планировала создание коммерческой космической станции из трансформируемых модулей.

"Космос-1300" был запущен в августе 1981 года. По открытым данным, это спутник радиоэлектронной разведки "Целина-Д".

"Сегодня ВВС США сообщили нам, что есть вероятность 5,6% того, что Genesis-2 столкнется с не функционирующим российским спутником "Космос-1300" через 15 часов", — говорится в сообщении компании в Twitter.

Today, we were notified by the US Air Force that there is a 5.6% chance that Genesis II will collide with dead Russian satellite Cosmos 1300 in 15 hours. Although this is a relatively low probability, it brings to light that low Earth orbit is becoming increasingly more littered. pic.twitter.com/l6McbDgRNo— Bigelow Aerospace (@BigelowSpace) 17 сентября 2019 г.

Отмечается, что вероятность столкновения относительно низкая, однако, по мнению Bigelow Aerospace, это напоминает о том, что низкая околоземная орбита становится все более замусоренной.

В феврале 2009 года российский аппарат "Космос-2251" и американский Iridium 33 столкнулись на орбите, в результате чего в космосе образовалось множество обломков, от которых пришлось уклоняться работоспособным спутникам.