Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американский Genesis-2 может столкнуться на орбите с советским спутником 

РИА Новости 17 минут назад
Американский надувной модуль Genesis-2, предназначенный для тестирования технологий коммерческих космических станций, в ближайшие часы может столкнуться на орбите с советским военным спутником "Космос-1300", сообщила компания-разработчик модуля Bigelow Aerospace.
Ученый рассказал, сколько космического мусора ежедневно падает на Землю
Genesis-2 был выведен на орбиту в июне 2007 года в сложенном состоянии и затем был заполнен воздухом. Он проработал 2,5 года. До него на орбиту был выведен Genesis-1. Компания планировала создание коммерческой космической станции из трансформируемых модулей.
"Космос-1300" был запущен в августе 1981 года. По открытым данным, это спутник радиоэлектронной разведки "Целина-Д".
"Сегодня ВВС США сообщили нам, что есть вероятность 5,6% того, что Genesis-2 столкнется с не функционирующим российским спутником "Космос-1300" через 15 часов", — говорится в сообщении компании в Twitter.
Отмечается, что вероятность столкновения относительно низкая, однако, по мнению Bigelow Aerospace, это напоминает о том, что низкая околоземная орбита становится все более замусоренной.
В феврале 2009 года российский аппарат "Космос-2251" и американский Iridium 33 столкнулись на орбите, в результате чего в космосе образовалось множество обломков, от которых пришлось уклоняться работоспособным спутникам.
Ранее представитель ЦНИИмаша (головной научный институт "Роскосмоса") Юрий Колюка сообщил, что около 250 разрушений космических объектов (действующие и недействующие спутники, отработавшие ступени ракет-носителей и разгонные блоки) зафиксировано на орбите с 1961 года, когда произошло первое подобное событие. По его словам, разрушения космических объектов происходили либо в результате их взрывов, либо после столкновения с другими объектами.
Пользователи Сети утверждают, что нашли в соли стекло
Последние новости
В авиакомпании пояснили информацию об уходе пилота аварийного А321 В авиакомпании пояснили информацию об уходе пилота аварийного А321 Стало известно, что Заворотнюк делали трепанацию черепа Стало известно, что Заворотнюк делали трепанацию черепа Стал известен доход ульяновской чиновницы, сделавшей селфи в "шоколаде" Стал известен доход ульяновской чиновницы, сделавшей селфи в "шоколаде"
Комментарии1
Наука и техника , Видео , Iridium , Роскосмос
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генсек НАТО рассказал, чем опасны новые российские ракеты
Генсек НАТО рассказал, чем опасны новые российские ракеты43
Злостных алиментщиков могут посадить в тюрьму
Злостных алиментщиков могут посадить в тюрьму50
Путин высказался о «ремонте выборной системы»
Путин высказался о «ремонте выборной системы»27
Пока вы не уснули: Решена судьба Донбасса
Пока вы не уснули: Решена судьба Донбасса65
Чиновницу в «шоколаде» посоветовали не увольнять
Чиновницу в «шоколаде» посоветовали не увольнять53
Видео
Нарусову шокировала свадьба Собчак
03:07
Нарусову шокировала свадьба Собчак
Шоу-бизнес
ФСБ задержала более 80 граждан КНДР в Японском море
00:36
ФСБ задержала более 80 граждан КНДР в Японском море
Политика Происшествия
Стал известен выбор европейцев в случае войны США и РФ
00:36
Стал известен выбор европейцев в случае войны США и РФ
В мире Армия
Путин высказался о «ремонте выборной системы»
06:16
Путин высказался о «ремонте выборной системы»
Политика
Киев объяснил выдачу РФ паспортов в ДНР и ЛНР
02:35
Киев объяснил выдачу РФ паспортов в ДНР и ЛНР
В мире Политика
Сценарий ядерной войны РФ и НАТО показали на видео
04:18
Сценарий ядерной войны РФ и НАТО показали на видео
Армия
Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке
01:21
Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке
Шоу-бизнес
В «Уральских авиалиниях» ответили на уход Юсупова
07:10
В «Уральских авиалиниях» ответили на уход Юсупова
Общество
Робот Федор замолчал
00:29
Робот Федор замолчал
Наука и техника Технологии
Переименование Крыма взбесит Украину
02:01
Переименование Крыма взбесит Украину
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение