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В Роскосмосе раскрыли схему полета корабля «Союз МС-15» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В Роскосмосе раскрыли схему полета «Союза МС-15»
Фото: РИА Новости
Российский пилотируемый корабль «Союз МС-15» с новым экипажем полетит в конце сентября к МКС по «короткой» шестичасовой схеме, сообщили в ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса).
«Старт корабля «Союз МС-15» — 25 сентября в 16:57 мск, стыковка [корабля с МКС] — 25 сентября в 22:45 мск», — передает ТАСС сообщение ЦНИИмаш.
Ранее планировалось, что «Союз МС-15» стартует 18 октября. До этого 3 октября на Землю должен был вернуться «Союз МС-12».
Напомним, в январе сообщалось, что ради первого космонавта из ОАЭ предложено перенести запуск российского космического корабля к МКС.
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Наука и техника , Технологии , Роскосмос , ЦНИИМАШ , ИТАР-ТАСС
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