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«Лаборатория Касперского» захотела дорогостоящий офис 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
«Лаборатория Касперского» захотела дорогостоящий офис
Фото: РИА Новости
Разработчик антивирусов «Лаборатория Касперского» построит себе в Москве дополнительный офис рядом с нынешней штаб-квартирой. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
Действующий головной офис компании расположен в бизнес-центре «Олимпия Парк» на Ленинградском шоссе. Новое здание планируют построить рядом на территории, которая принадлежит структурам спортивного общества «Динамо».
По данным издания, стороны давно ведут переговоры о покупке земельного участка, но только сейчас согласовали финансовые параметры сделки. Раньше они не могли прийти к соглашению из-за высокой стоимости участка (1,3 миллиарда рублей), а также необходимости сохранить имеющиеся или построить новые спортивные сооружения для «Динамо».
Проект строительства дополнительного офиса находится на стадии подготовки — более подробную информацию в «Лаборатории Касперского» пока не раскрывают. Однако, по данным источников, размер участка позволяет возвести комплекс на 30-50 тысяч квадратных метров. Возможные затраты на строительство эксперты оценивают в диапазоне от 3,7 до шести миллиардов рублей.
Ранее стало известно о покупке компанией «Яндекс» московской гостиницы «Корстон» для строительства собственной штаб-квартиры. Как и в случае с «Лабораторией Касперского», подобные сделки заключаются из-за активного развития компаний. Им не хватает площадей, поскольку штат организаций постоянно расширяется из-за необходимости разрабатывать новые продукты.
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Наука и техника , Демьян Кудрявцев , Лаборатория Касперского , Яндекс , Ведомости , Москва
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