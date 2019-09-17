«Лаборатория Касперского» захотела дорогостоящий офис

Действующий головной офис компании расположен в бизнес-центре «Олимпия Парк» на Ленинградском шоссе. Новое здание планируют построить рядом на территории, которая принадлежит структурам спортивного общества «Динамо».

По данным издания, стороны давно ведут переговоры о покупке земельного участка, но только сейчас согласовали финансовые параметры сделки. Раньше они не могли прийти к соглашению из-за высокой стоимости участка (1,3 миллиарда рублей), а также необходимости сохранить имеющиеся или построить новые спортивные сооружения для «Динамо».

Проект строительства дополнительного офиса находится на стадии подготовки — более подробную информацию в «Лаборатории Касперского» пока не раскрывают. Однако, по данным источников, размер участка позволяет возвести комплекс на 30-50 тысяч квадратных метров. Возможные затраты на строительство эксперты оценивают в диапазоне от 3,7 до шести миллиардов рублей.