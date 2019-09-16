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Найдена самая массивная нейтронная звезда 

Индикатор 1 час назад
Найдена самая массивная нейтронная звезда
Фото: EFE
Международной группе исследователей удалось обнаружить самую массивную нейтронную звезду на сегодняшний день. Об этом ученые рассказали на страницах журнала Nature Astronomy.
Нейтронные звезды — это сжатые остатки массивных звезд, ставших сверхновыми. Они возникают, когда светила с большой массой взрываются и их ядра коллапсируют, а протоны и электроны сливаются друг с другом, образуя нейтроны. Эти частицы не имеют электрического заряда, и поэтому не отталкиваются друг от друга, а значит, могут образовывать очень плотную материю.
Один из видов нейтронных звезд — пульсары — представляют собой объекты, которые вращаются вокруг своей оси с невероятной скоростью и являются источниками излучения в разном диапазоне длин волн. Излучаемые этими объектами волны позволяют ученым вычислять многие их характеристики. Как правило, нейтронные звезды имеют несколько десятков километров в диаметре и массу, сопоставимую или немного большую солнечной.
Работавшие на радиотелескопе Green Bank (GBT) ученые под руководством сотрудника Университета Виргинии Ханны Кромарти нашли пульсар под названием J0740+6620 в 4,6 тыс. световых лет от Земли. Его масса составляет 2,17 массы Солнца, а диаметр — около 20-30 километров. Миллисекундный пульсар оказался составляющей двойной системы — наряду с белым карликом. Обнаружение этого объекта приближает ученых к пониманию того, где находится граница между превращением звезды в черную дыру или пульсар.
Массу пульсара ученые измеряли с помощью явления, известного как эффект Шапиро. Оно заключается в том, что гравитация от звезды-компаньона рядом с пульсаром искривляет окружающее ее пространство в соответствии с общей теорией относительности Эйнштейна. Это заставляет импульсы от нейтронной звезды двигаться немного дольше, поскольку они путешествуют через искаженное пространство-время вокруг белого карлика. Эта задержка позволяет вычислить массу белого карлика, что в свою очередь обеспечивает измерение массы нейтронной звезды.
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Наука и техника , Наука
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