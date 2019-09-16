Xiaomi официально представила удешевлённую версию Mi 9

Xiaomi наконец презентовала смартфон Mi 9 Lite. Про него ходило немало разных слухов, в итоге правдой оказалось то, что устройство — переименованный для Европы СС9.

Никаких улучшений и новых опций. Смартфон имеет такой же 6,39-дюймовый Super AMOLED-экран, работает на чипсете Snapdragon 710 и оснащён тройной основной камерой. Она состоит из основного датчика на 48 Мп, датчика с ультраширокой оптикой на 8 Мп и датчик глубины на 2 Мп. Фронтальная камера имеет 32-мегапиксельный сенсор.

Работает Mi 9 Lite под управлением MIUI 10 на базе Android 9 Pie. Аккумулятор у него имеет ёмкость 4030 мАч и поддержку быстрой зарядки на 18 Вт.

Цены на Mi 9 Lite начинаются с 319 евро за версию с 6 ГБ + 64 ГБ. Продажи начнутся 20 сентября. Российские цены и даты пока неизвестны.