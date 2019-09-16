Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Xiaomi официально представила удешевлённую версию Mi 9 

Ferra.ru 43 минуты назад
Xiaomi официально представила удешевлённую версию Mi 9
Фото: Ferra.ru
Xiaomi наконец презентовала смартфон Mi 9 Lite. Про него ходило немало разных слухов, в итоге правдой оказалось то, что устройство — переименованный для Европы СС9.
Никаких улучшений и новых опций. Смартфон имеет такой же 6,39-дюймовый Super AMOLED-экран, работает на чипсете Snapdragon 710 и оснащён тройной основной камерой. Она состоит из основного датчика на 48 Мп, датчика с ультраширокой оптикой на 8 Мп и датчик глубины на 2 Мп. Фронтальная камера имеет 32-мегапиксельный сенсор.
Работает Mi 9 Lite под управлением MIUI 10 на базе Android 9 Pie. Аккумулятор у него имеет ёмкость 4030 мАч и поддержку быстрой зарядки на 18 Вт.
Цены на Mi 9 Lite начинаются с 319 евро за версию с 6 ГБ + 64 ГБ. Продажи начнутся 20 сентября. Российские цены и даты пока неизвестны.
Просто попробуйте: в Швеции заговорили о людоедстве
Ferra.ru: последние новости
Названы сроки запуска 5G за пределами Москвы и Санкт-Петербурга Названы сроки запуска 5G за пределами Москвы и Санкт-Петербурга В Google Chrome добавили единую панель для управления видеозаписями и музыкой во всех вкладках В Google Chrome добавили единую панель для управления видеозаписями и музыкой во всех вкладках Представлен конкурент Apple Watch за 25 долларов Представлен конкурент Apple Watch за 25 долларов
Наука и техника , Гаджеты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В интеграции РФ и Белоруссии нашли опасность для Украины
В интеграции РФ и Белоруссии нашли опасность для Украины52
Саудовская Аравия закрыла нефтепровод на Бахрейн
Саудовская Аравия закрыла нефтепровод на Бахрейн42
В ЛНР отреагировали на сообщения об аресте главы МВД
В ЛНР отреагировали на сообщения об аресте главы МВД136
Появились новые подробности о состоянии Заворотнюк
Появились новые подробности о состоянии Заворотнюк11
Донбасского ополченца расстреляли в Мариуполе
Донбасского ополченца расстреляли в Мариуполе
Видео
Саудовская Аравия закрыла нефтепровод на Бахрейн
02:00
Саудовская Аравия закрыла нефтепровод на Бахрейн
Ближний Восток В мире
Сердюков и Васильева завели троих детей
00:28
Сердюков и Васильева завели троих детей
Общество Другое
В интеграции РФ и Белоруссии нашли опасность для Украины
03:02
В интеграции РФ и Белоруссии нашли опасность для Украины
Политика В мире
Появились новые подробности о состоянии Заворотнюк
01:48
Появились новые подробности о состоянии Заворотнюк
Шоу-бизнес
Унесенный на парашюте россиянин погиб в Турции
00:27
Унесенный на парашюте россиянин погиб в Турции
Происшествия
Почему в самолетах не выдают парашют
03:42
Почему в самолетах не выдают парашют
Наука и техника
Собчак продемонстрировала подарки
00:47
Собчак продемонстрировала подарки
Шоу-бизнес
Путин и Эрдоган совместно помолчали
04:51
Путин и Эрдоган совместно помолчали
Политика Ближний Восток
Зеленский заявил о твердом желании вернуть Крым
01:12
Зеленский заявил о твердом желании вернуть Крым
В мире Конфликты
Врачи отговаривали Заворотнюк делать ЭКО
02:19
Врачи отговаривали Заворотнюк делать ЭКО
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение