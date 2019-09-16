Озоновая дыра уменьшилась до рекордных размеров

Озоновая дыра над Антарктидой уменьшилась до рекордных размеров

Учёные утверждают, что размеры озоновой дыры над Антарктидой сократились настолько, что в этом году она может стать самой маленькой за последние 30 лет.

Во второй половине 1970-х годов было обнаружено образование устойчивой Антарктической озоновой дыры. Быстрый темп её развития вызвал опасения того, что разрушающее антропогенное воздействие на озоновый слой стало необратимо. Однако представители системы мониторинга атмосферы Copernicus (Copernicus Atmosphere Monitoring Service, CAMS) заявляют, что в настоящее время размеры дыры намного меньше половины площади, обычно наблюдаемой в середине сентября. Дыра также изменила своё положение и находится не в центре, а далеко от полюса.

На прошлой неделе площадь озоновой дыры составляла чуть более 5 миллионов квадратных километров. В прошлом году площадь превысила 20 миллионов квадратных километров, а в 2017 году площадь озоновой дыры составляла чуть больше 10 миллионов квадратных километров. По словам исследователей, это хорошая тенденция. Условия для увеличения дыры наступают ежегодно вместе с приходом весны. Реакции, которые разрушают озон в холодной стратосфере, инициируются возвращением солнечного света в высокие широты. Предполагается, что в этом году внезапное потепление, которое подняло температуру в стратосфере на 20-30 градусов, дестабилизировало процесс разрушения озона.