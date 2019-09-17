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Побывавший в космосе робот-андроид «Федор» снова отказался включаться 

360tv.ru + ещё 4 1 час назад
Робот Федор снова отказался включаться
Фото: РИА Новости
Специалисты занялись устранением технических неполадок из-за которых робот «Федор» не включился после возвращения с орбиты Земли. Об этом сообщили российским космонавтам в ходе сеанса связи МКС и Центра управления полетами (ЦУП).
«После посадки он не включился. Сейчас специалисты разбираются. Замучили, наверное, экспериментами», — приводит «Интерфакс» текст сообщения ЦУПа, адресованное российскому космонавту Алексею Овчинину.
Именно Овчинин также не смог с первого раза включить «Федора» во время работы с андроидом на борту МКС. Ранее космонавт пытался более десятка раз активировать робота и собирался уже стукнуть по нему молотком, когда электроника андроида все-таки «ожила».
Получив сообщения Центра, Овчинин предположил, что робот «просто устал».
Космический корабль «Союз МС-14» с «Федором» на борту смог пристыковаться к Международной космической станции лишь со второй попытки 29 августа.
После ряда экспериментов, которые провел Овчинин вместе со своим коллегой — космонавтом Александром Скворцовым — «Федор» вернулся на землю 7 сентября.
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Комментарии
Наука и техника , Войска , Технологии , Александр Скворцов , Алексей Овчинин , Интерфакс
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