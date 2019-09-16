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Найдено тайное послание в древней поэме о Сатане 

Lenta.ru 1 час назад
Найдено тайное послание в древней поэме о Сатане
Фото: Public Domain / Wikimedia
Специалисты из Университета Тафтса в США обнаружили новый акростих в поэме Джона Мильтона «Потерянный рай», которая была опубликована более 350 лет назад. Скрытое послание внутри текста посвящено грехопадению первых людей и Сатаны. Об этом сообщает издание Science Alert.
Исследователи выяснили, что в Книге девятой, где Сатана уговорил Еву вкусить запретный плод, а та заставляет Адама сделать то же самое, первые буквы строк образуют FFAALLAF. Это интерпретируется как двойное «fall» («падение»), читаемое сверху вниз, а третье «fall» читается снизу вверх. Специалисты считают, что первая половина акростиха символизирует собой падение Адама и Евы, а вторая относится к самому Сатане.
Акростих предупреждает читателя, что должно произойти, и что Змий, несмотря на попытку выглядеть добрым, на самом деле имеет злые намерения, что приведет, в конечном итоге, к трагедии — изгнанию человечества из Рая.
FFAALLAF — не первый акростих, который был обнаружен спустя несколько веков после публикации произведения. В 1977 году в поэме нашли акростих SATAN. Автор противопоставлял их основному тексту, чтобы показать читателю, что все на самом деле не так, как кажется. Этим же приемом пользовались Данте Алигьери и римский поэт Вергилий.
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Наука и техника , Наука , Джон Мильтон , Данте Алигьери , США
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