Найдено тайное послание в древней поэме о Сатане

Специалисты из Университета Тафтса в США обнаружили новый акростих в поэме Джона Мильтона «Потерянный рай», которая была опубликована более 350 лет назад. Скрытое послание внутри текста посвящено грехопадению первых людей и Сатаны. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи выяснили, что в Книге девятой, где Сатана уговорил Еву вкусить запретный плод, а та заставляет Адама сделать то же самое, первые буквы строк образуют FFAALLAF. Это интерпретируется как двойное «fall» («падение»), читаемое сверху вниз, а третье «fall» читается снизу вверх. Специалисты считают, что первая половина акростиха символизирует собой падение Адама и Евы, а вторая относится к самому Сатане.

Акростих предупреждает читателя, что должно произойти, и что Змий, несмотря на попытку выглядеть добрым, на самом деле имеет злые намерения, что приведет, в конечном итоге, к трагедии — изгнанию человечества из Рая.