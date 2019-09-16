Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы сроки запуска 5G за пределами Москвы и Санкт-Петербурга 

Ferra.ru + ещё 2 1 час назад
Стали известны сроки запуска 5G в России
Фото: Ferra.ru
Глава “Ростех” Сергей Чемезов сообщил, что тестовая зона 5G на базе собственных устройств может запуститься в одном из регионов России уже в 2022-2023 годах.
“Технологии имеются, мы можем это оборудование [для 5G] произвести. Уже есть наработки, и я думаю, что в 2022-2023 годах мы сможем создать опытную сеть в одном из регионов. Наша задача на сегодня заключается в том, чтобы представить стратегический план создания 5G в России”, — рассказал глава корпорации.
Напомним, что в начале июля представителями компаний «Ростех», «Ростелеком» и правительством РФ было заключено соглашение, в рамках которого в России будет развиваться технология 5G. На данный момент в Москве отечественные мобильные операторы запускают тестовые зоны 5G на иностранном оборудовании.
Просто попробуйте: в Швеции заговорили о людоедстве
Ferra.ru: последние новости
В Google Chrome добавили единую панель для управления видеозаписями и музыкой во всех вкладках В Google Chrome добавили единую панель для управления видеозаписями и музыкой во всех вкладках Представлен конкурент Apple Watch за 25 долларов Представлен конкурент Apple Watch за 25 долларов Уязвимость в SIM-картах позволяет взломать миллиарды смартфонов Уязвимость в SIM-картах позволяет взломать миллиарды смартфонов
Наука и техника , Интернет , Технологии , Новости регионов , Сергей Чемезов , Ростех , Правительство РФ , Москва , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: как Москва «объединится» с Минском
Пока вы спали: как Москва «объединится» с Минском17
Россия ждет провокации с Запада из-за Белоруссии
Россия ждет провокации с Запада из-за Белоруссии33
«Путин все это видел и был рассержен»
«Путин все это видел и был рассержен»331
Миллионы и квартира: кому досталось наследство Началовой
Миллионы и квартира: кому досталось наследство Началовой2
Родители мужа Собчак покинули свадьбу после ее танца
Родители мужа Собчак покинули свадьбу после ее танца389
Видео
Почему в самолетах не выдают парашют
03:42
Почему в самолетах не выдают парашют
Наука и техника
Собчак продемонстрировала подарки
00:47
Собчак продемонстрировала подарки
Шоу-бизнес
Врачи отговаривали Заворотнюк делать ЭКО
02:19
Врачи отговаривали Заворотнюк делать ЭКО
Шоу-бизнес
Российский олигарх поспорил с Путиным
06:16
Российский олигарх поспорил с Путиным
Политика
Врач прокомментировал отключение Заворотнюк от ИТ
02:15
Врач прокомментировал отключение Заворотнюк от ИТ
Шоу-бизнес
На Россию надвигается «барическая пила»
00:33
На Россию надвигается «барическая пила»
Погода Общество
Украине предложили «достойный конец»
02:30
Украине предложили «достойный конец»
Политика Украина
Киев потратит миллиарды долларов на оборону
02:53
Киев потратит миллиарды долларов на оборону
Армия В мире
«Что-то сломано». С Як-42 случилось ЧП
00:26
«Что-то сломано». С Як-42 случилось ЧП
Происшествия
Россия поставила Турции вторую батарею С-400
00:20
Россия поставила Турции вторую батарею С-400
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение