Стали известны сроки запуска 5G в России

Глава “Ростех” Сергей Чемезов сообщил, что тестовая зона 5G на базе собственных устройств может запуститься в одном из регионов России уже в 2022-2023 годах.
“Технологии имеются, мы можем это оборудование [для 5G] произвести. Уже есть наработки, и я думаю, что в 2022-2023 годах мы сможем создать опытную сеть в одном из регионов. Наша задача на сегодня заключается в том, чтобы представить стратегический план создания 5G в России”, — рассказал глава корпорации.
Напомним, что в начале июля представителями компаний «Ростех», «Ростелеком» и правительством РФ было заключено соглашение, в рамках которого в России будет развиваться технология 5G. На данный момент в Москве отечественные мобильные операторы запускают тестовые зоны 5G на иностранном оборудовании.