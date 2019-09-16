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Ученые случайно создали самый черный материал на Земле 

TechCult + ещё 1 2 часа назад
Создан самый черный материал на Земле
Фото: TechCult
В научной статье, опубликованной в журнале ACS Applied Materials & Interfaces, инженер-механик Кэхан Цуй из Шанхайского университета и химик Брайан Уордл из MIT сообщили о создании материала, который превзошел по «степени черноты» недавнего рекордсмена — Vantablack. Их показатели выглядят следующим образом: Vantablack поглощает более 99,96% падающего на него света, а новый материал, у которого пока еще нет названия — 99,995%.
Он создан из вертикально выровненных углеродных нанотрубок (CNT) и микроскопических углеродных нитей, напоминающих густой лес из крошечных деревьев.
Что интересно, «самый черный материал» был обнаружен случайно, когда исследователи искали способы выращивания CNT на электропроводящих материалах — в частности, алюминии. Во время одного из экспериментов они и обнаружили на специально обработанной фольге необычное черное вещество.
Природа этого материала до сих пор неясна. Возможно, в результате удаления с поверхности алюминия оксидного слоя после вытравления металл каким-то образом соединился с CNT, однако, чтобы это точно выяснить потребуются дополнительные исследования.
Также непонятны перспективы практического применения нового наноматериала. В данный момент интерес к нему проявил только художник-дизайнер Димуд Штреб для демонстрации натурального бриллианта весом 16,78 карата на художественной выставке в Нью-Йорке под названием «Искупление тщеславия» (на фото выше — прим.ред. Техкульт).
Возможно, в будущем уникальные свойства материала найдут применение в оптических приборах — камерах и космических телескопах.
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Наука и техника , Наука , Технологии
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