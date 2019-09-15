Представлен конкурент Apple Watch за 25 долларов

Команда разработчиков Pine64 рассказала в своём аккаунте Twitter о новой разработке — умных часах PineTime.

В начале сентября Pine64 объявили о готовности передать смартфон PinePhone на основе Linux в руки разработчиков программного обеспечения и запланированных продажах в следующем году по цене примерно 150 долларов.

Смарт-часы PineTime должны стать компаньоном для PinePhone и они окажутся очень дешёвыми — порядка 25 долларов. Второе достоинство часов, помимо доступности — работа на ПО с открытым исходным кодом с ядром FreeRTOS.

Конечно, такие часики не удивят флагманскими характеристиками. Точные параметры пока не раскрыты. Но уже понятно, что часы будут работать на основе энергоэффективного ARM-процессора, возможно NORDIC nRF2832 ARM Cortex-M4.