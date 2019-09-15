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Представлен конкурент Apple Watch за 25 долларов 

Ferra.ru 3 часа назад
Представлен конкурент Apple Watch за 25 долларов
Фото: Ferra.ru
Команда разработчиков Pine64 рассказала в своём аккаунте Twitter о новой разработке — умных часах PineTime.
В начале сентября Pine64 объявили о готовности передать смартфон PinePhone на основе Linux в руки разработчиков программного обеспечения и запланированных продажах в следующем году по цене примерно 150 долларов.
Смарт-часы PineTime должны стать компаньоном для PinePhone и они окажутся очень дешёвыми — порядка 25 долларов. Второе достоинство часов, помимо доступности — работа на ПО с открытым исходным кодом с ядром FreeRTOS.
Конечно, такие часики не удивят флагманскими характеристиками. Точные параметры пока не раскрыты. Но уже понятно, что часы будут работать на основе энергоэффективного ARM-процессора, возможно NORDIC nRF2832 ARM Cortex-M4.
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Наука и техника , Apple
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