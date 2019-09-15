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Крымчанин открыл первую в истории межзвездную комету 

Газета.Ru + ещё 1 32 минуты назад
Крымчанин открыл первую в истории межзвездную комету
Фото: РИА Новости
Житель полуострова Крым Геннадий Борисов, который является сотрудником Крымской астрофизической обсерватории, открыл первую в истории межзвездную комету. Об этом сообщается на сайте "Роскосмоса".
Отмечается, что мужчина сделал историческое откытие с помощью самодельного телескопа-рефлектора.
Уточняется, что комете, чей диаметр составляет 20 км, присвоили обозначение C/2019 Q4 (Borisov). Космический объект удалось зафиксировать на границе созвездий Рыси и Рака, она движется со скоростью 30 км/с.
Сейчас за кометой ведется наблюдение астрономами со всего мира.
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Наука и техника , Геннадий Борисов , Республика Крым
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