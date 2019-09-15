Крымчанин открыл первую в истории межзвездную комету

Житель полуострова Крым Геннадий Борисов , который является сотрудником Крымской астрофизической обсерватории, открыл первую в истории межзвездную комету. Об этом сообщается на сайте "Роскосмоса".

Отмечается, что мужчина сделал историческое откытие с помощью самодельного телескопа-рефлектора.

Уточняется, что комете, чей диаметр составляет 20 км, присвоили обозначение C/2019 Q4 (Borisov). Космический объект удалось зафиксировать на границе созвездий Рыси и Рака, она движется со скоростью 30 км/с.

Сейчас за кометой ведется наблюдение астрономами со всего мира.