Высоту орбиты МКС увеличат на километр

После коррекции высота орбиты МКС составит 416,2 километра.

В субботу, 14 сентября, будет откорректирована орбита Международной космической станции (МКС). Соответствующее заявление сделали в ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса ).

Если запланированная коррекция будет проведена, то высота полета МКС увеличится на один километр.

«Включение двигателей модуля "Звезда" планируется в 21.31 мск», — приводит РИА Новости слова представителя ЦНИИмаш.

По словам собеседника информагентства, двигатели проработают 39,5 секунды, после чего средняя высота орбиты станции увеличится на 1,05 километра и составит 416,2 километра.

Последний раз коррекция орбиты МКС проводилась 15 августа этого года в два этапа с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-12», после чего высота орбиты станции увеличилась на 2,1 километра и составила 415,5 километра.