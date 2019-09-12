Умер Сергей Семенихин

Создатель вычислительных машин для ВС РФ Семенихин скончался

В четверг, 12 сентября, скончался создатель вычислительных машин для Вооруженных сил Российской Федерации , ученый-программист Сергей Семенихин. Ему было 75 лет. О осмерти ученого сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов , лично знавший покойного.

Он назвал Семенихина тем, кто входит в плеяду величайших программистов современности. Кроме того, Борисов выразил искренние соболезнования родным и близким покойного.

— Он работал в области системного программирования — это особая область, где работают элитарные программисты. Я надеюсь, что его ученики, соратники продолжат начатое дело, и мы всегда будем иметь паритет в такой наукоемкой и важной для обороноспособности отрасли, как современные технологии, — приводит «Интерфакс» слова вице-премьера.

Напомним, что Семенихин был доктором технических наук, профессором, лауреатом Ленинской премии Советского Союза и не только.

Информация о дате и месте прощания в настоящее время не разглашается.