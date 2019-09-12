Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Создатель вычислительных машин для ВС РФ Семенихин скончался 

Вечерняя Москва + ещё 3 1 час назад
Умер Сергей Семенихин
Фото: МЦСТ
В четверг, 12 сентября, скончался создатель вычислительных машин для Вооруженных сил Российской Федерации, ученый-программист Сергей Семенихин. Ему было 75 лет. О осмерти ученого сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов, лично знавший покойного.
Он назвал Семенихина тем, кто входит в плеяду величайших программистов современности. Кроме того, Борисов выразил искренние соболезнования родным и близким покойного.
— Он работал в области системного программирования — это особая область, где работают элитарные программисты. Я надеюсь, что его ученики, соратники продолжат начатое дело, и мы всегда будем иметь паритет в такой наукоемкой и важной для обороноспособности отрасли, как современные технологии, — приводит «Интерфакс» слова вице-премьера.
Напомним, что Семенихин был доктором технических наук, профессором, лауреатом Ленинской премии Советского Союза и не только.
Информация о дате и месте прощания в настоящее время не разглашается.
В России стали меньше пить: нас обошли Германия и Литва
Вечерняя Москва: последние новости
Умер академик РАН, стоявший за выходом Гагарина в космос Умер академик РАН, стоявший за выходом Гагарина в космос Самый большой в мире телескоп зафиксировал загадочные сигналы из далекого космоса Самый большой в мире телескоп зафиксировал загадочные сигналы из далекого космоса Астрономы обнаружили водяной пар в атмосфере пригодной для жизни экзопланеты Астрономы обнаружили водяной пар в атмосфере пригодной для жизни экзопланеты
Комментарии
Наука и техника , Юрий Борисов , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев решил упростить жизнь жителям Донбасса
Киев решил упростить жизнь жителям Донбасса84
Путин высказался о слюнтяе во главе государства
Путин высказался о слюнтяе во главе государства655
На территории торгпредства России в Лондоне устроили погром
На территории торгпредства России в Лондоне устроили погром
«Это позор». Чеченки извинились перед Кадыровым
«Это позор». Чеченки извинились перед Кадыровым80
Симоньян заблокировали в Facebook
Симоньян заблокировали в Facebook5
Видео
Медведев запустил «гильотину»
04:46
Медведев запустил «гильотину»
Политика
Массовая драка в заводской столовой попала на видео
00:59
Массовая драка в заводской столовой попала на видео
Происшествия
Уральские казаки провели турнир палачей
01:30
Уральские казаки провели турнир палачей
Общество
Михаэль Шумахер пришел в сознание
03:17
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Происшествия
Киев решил упростить жизнь жителям Донбасса
04:56
Киев решил упростить жизнь жителям Донбасса
В мире
Раскрыты детали вылазки на предприятие Роскосмоса
04:46
Раскрыты детали вылазки на предприятие Роскосмоса
Происшествия
На территории торгпредства России в Лондоне устроили погром
04:18
На территории торгпредства России в Лондоне устроили погром
Происшествия В мире
Опубликовано фото шпиона Смоленкова
03:32
Опубликовано фото шпиона Смоленкова
Политика
Тягач в Шереметьево едва не снес голову грузчику
00:34
Тягач в Шереметьево едва не снес голову грузчику
Происшествия
Алибасов приехал в суд для разбирательств
04:10
Алибасов приехал в суд для разбирательств
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение