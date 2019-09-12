Apple оставила тайное послание в ролике с презентацией новых продуктов

Apple оставила тайное сообщение в видео с краткой нарезкой с презентации новых продуктов. Пользователи разгадали, но не узнали ничего нового.

На послание обратил внимание пользователь Gcarsk на Reddit. Он опубликовал скриншот того, что возникает на экране совсем ненадолго на временном отрезке 01:23.

Imgur

Код ошибки «09102019» позволяет догадаться, что компания отсылает к 10 сентября, когда проходила презентация. В том же послании утверждается, что было бы неплохо спрятать «пасхальное яйцо» в этом моменте для фанатов Apple.

Для расшифровки сообщения понадобилось перевести нули и единицы в ascii-формат. Получилось вот так:

«Итак, вы нашли время, чтобы расшифровать это? Мы вас любим».

10 сентября в калифорнийском Купертино прошла ежегодная презентация Apple. Компания представила линейку смартфонов, серию умных часов Apple Watch, седьмое поколение iPad и новые сервисы. Среди новинок iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Max Pro, часы с постоянно включенным дисплеем, iPad с собственной операционной системой, подписки на видеоконтент и игры.