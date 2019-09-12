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В России резко снизились цены на старые iPhone 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
Американская компания Apple существенно снизила цены на смартфоны iPhone 8 и 8 Plus, а также вышедшую в прошлом году модель XR.
Как сообщает РИА Новости, вышедшие в 2017 году модели iPhone 8 и 8 Plus с 64 Гб памяти на старте продаж стоили 57 и 65 тыс. рублей соответственно. В настоящее время их цена упала до 40 и 45 тыс. рублей.
Кроме того, Apple снизила цены на вышедший в 2018 году iPhone XR c 64 Гб постоянной памяти.
Если в начале продаж он стоил 65 тыс. рублей, то теперь на официальном сайте компании его можно приобрести за 50 тыс. рублей.
Ранее Apple презентовала смартфоны iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
Их стоимость в России составит от 59 990 рублей.
Эксперт Илья Корнейчук прокомментировал Nation News презентацию Apple.
В мае компания в девятый раз подряд возглавила рейтинг самых дорогих мировых брендов по версии журнал Forbes.
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Наука и техника , Видео , Гаджеты , Apple , Forbes
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