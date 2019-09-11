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Улетающая к МКС ракета загорелась 

Lenta.ru 2 часа назад
Улетающая к МКС ракета загорелась
Фото: кадр видео
Во время подготовки к пуску ракеты H-2B, которая должна была вывести космический корабль HTV 8 (H-2 Transfer Vehicle или Kounotori 8) к Международной космической станции (МКС), на стартовой площадке космодрома Танэгасима (Япония) произошел пожар. Соответствующее видео опубликовано в Twitter.
Возгорание удалось оперативно потушить. Пострадавших и крупных разрушений объектов на космодроме нет. Выяснение обстоятельств случившегося вызвало перенос запуска космического корабля HTV 8 к МКС, который в ходе инцидента не получил видимых повреждений.
Kounotori 8 должен был доставить на околоземную орбиту сменные солнечные батареи и около 2,5 тонны грузов, включая аппарат для проведения оптической телекоммуникации с Землей, два микроспутника для исследования космоса и необходимое для жизнеобеспечения членов станции, пишет CBS News.
В сентябре ArsTechnica написала, что парашютная система десантного модуля европейско-российской марсианской станции ExoMars-2020, не прошедшая удачного испытания, угрожает своевременному запуску одноименной миссии.
В настоящее время японский Kounotori является одним из четырех действующих космических кораблей, который, вместе с американскими Dragon и Cygnus и российским «Прогресс МС», предназначен для доставки грузов на МКС. Первый старт HTV состоялся в сентябре 2009 года. Седьмой раз HTV полетел к МКС в сентябре 2018 года.
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Наука и техника , CBS , Япония
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