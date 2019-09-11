Крабы-призраки отпугивают врагов стрекотанием кишками

Крабы-призраки стрекочут кишками, чтобы напугать врагов

Обычно крабов не назовешь разговорчивыми ребятами. Однако есть один удивительный вид, который обладает занимательным талантом. Исследователи выяснили, что краб-призрак (Ocypode quadrata) может издавать громкие стрекочущие и щелкающие звуки не только хитиновыми клешнями, но и… кишками.

Ученым давно известно, что крабы родом с пляжей Атлантического побережья США могут создавать шум, потирая ряд гребней на своих когтях, как сверчки. Считается, что они действуют сродни погремушке гремучей змеи, отпугивая хищников и помогая крабу казаться более грозным. Однако это оказался не единственный талант панцирных музыкантов. Чтобы узнать об этом, исследователи установили микрофоны в резервуар с крабами и спровоцировали их на агрессию, поддразнивая удочками или игрушками с дистанционным управлением, внешне напоминающими пауков (разумеется, никакого реального вреда крабам не причиняли).

Виброчувствительный лазер в сочетании с рентгеновской визуализацией позволил команде определить незаметный шум, исходящий из небольшой, похожей на гребень конструкции, которую крабы используют для измельчения пищи в передней кишке (так называемая желудочная мельница). Потирая зубы гребня о другую структуру, называемую медиальным зубом, животные создают специфический звук — вы можете послушать его на портале Science. На частоте около 2 килогерц эти звуки слышат многие природные враги крабов, такие как птицы и еноты, а также их сородичи и более крупные хищники.

Использование желудочной мельницы по факту освобождает когти краба-призрака для нападения и защиты, и даже позволяет животным общаться во время сражений — они поднимают клешни, пытаясь визуально увеличиться в размере, чтобы запугать соперников. Исследователи выдвигают гипотезу, что крабы могут полагаться на свои клешни, чтобы издавать шум, когда угроза далеко, но переключаются на желудочную систему, когда опасность приближается.