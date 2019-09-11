«Федор» больше не полетит в космос

«Федора» решили больше не отправлять в космос

Исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров рассказал о дальнейшей судьбе робота «Федора» (Skybot F-850). Данный образец больше не сможет проходить испытания в космосе.

Дудоров сообщил, что «Федора» могут отправить в музей, сделать образцом для отработки технологий копирующего управления или использовать для популяризации космонавтики, передает ТАСС.

По словам Дудорова, возможны «какие угодно варианты», решение примут после того, как завершатся тестовые испытания в РКК «Энергия»

При этом Дудоров считает, что «тема с „Федором“ как отдельно живущая», вероятно, получит развитие, поскольку «становится своего рода брендом».

«Каждый день происходят обсуждения «можно было бы вот это сделать», — сообщил он.

Дудоров рассказал, что «идет интерес от Роскосмоса и структур Роскосмоса». Государственная корпорация по космической деятельности изучает варианты использования «технологии и самого робота для популяризации космонавтики».

Как сообщил Дудоров, робота передали «Энергии» перед полетом. Теперь Skybot F-850 «практически всегда будет находиться в руках РКК».

Напомним, робот «Федор» вернулся с МКС на Землю.