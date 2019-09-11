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В джунглях Амазонки нашли затерянный город древней цивилизации 

Российская Газета + ещё 3 38 минут назад
В джунглях Амазонки нашли затерянный город
Фото: iStock
Бразильские археологи во время экспедиции в лесах бассейна Амазонки на территории национального парка обнаружили 3000-летние остатки поселений неизвестной цивилизации, которая была достаточно развитой для своего периода времени.
Об открытии сообщает Amazonas Noticias. Находка была сделана в Центральной Амазонии. Поселения находятся на территории штата Амазонас. Руины скрыты густыми джунглями.
Удивительно, но найти их исследователям помогли хроники испанского священника Гаспара де Карвахаля. Он путешествовал по реке Амазонке в XVI веке и описал множество индейских деревень.
По рассказам священника, безлюдная сейчас местность в его времена была густо заселена. Экспедиция, состоявшая из 40 исследователей, подтвердила, что такое вполне было возможно. Более того, ученые обнаружили следы гораздо более древней неизвестной цивилизации.
Датирование показало, что возраст самых старых строений составляет около 3000 лет. Ученые отмечают, что это были не разрозненные деревни, а хорошо спроектированный архитектурный комплекс.
"Мы не можем сказать, что это был только один археологический памятник, — говорит научный сотрудник экспедиции Рафаэль Лопес. — То, что мы увидели, представляет собой множество поселений, у каждого из которых была, возможно, своя собственная история, но которые были связаны между собой".
О том, что цивилизация была развитой, говорят следы сельскохозяйственных работ. Например, исследователи обнаружили рощу бразильского ореха. Она начинается у берега реки и тянется вглубь леса почти на 500 метров. За ней явно ухаживал человек.
Кроме того, ученые нашли следы перегноя, который оказался нехарактерным для здешней местности. Это указывает на то, что перегной сюда доставляли намеренно, то есть индейцы ухаживали за своими посадками.
Также было обнаружено большое количество керамики, возраст самой старой тоже может достигать 3000 лет. В частности, были найдены вазы и погребальные урны различных периодов.
Обнаруженная посуда похожа ну ту, что описал в своих хрониках вышеупомянутый испанский священник. Для ее украшения древние жители этих мест использовали коричневую, красную, черную и белую краску.
На данный момент ученые изучили не более одного процента найденного археологического комплекса. Так что главные открытия еще впереди.
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Наука и техника , Наука , Находка
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