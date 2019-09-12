Пользоваться iPhone стало опаснее

Число уязвимостей в гаджетах на iOS за год выросло почти на четверть. Об этом сообщается в пресс-релизе компании ESET, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По словам исследователей, с января по июль 2019 года в мобильной платформе было обнаружено 155 уязвимостей. В течение первого полугодия 2018 года эксперты зафиксировали на 24 процента меньше брешей. Однако только 19 процентов из них являются критическими. Количество уязвимостей в системе Android при этом вдвое меньше.

Сообщается, что основными вирусными угрозами для пользователей гаджетов от Apple стали встроенные программы-шпионы. Также юзеры нередко становятся жертвами фишинга.

Эксперты отметили, что ни одна операционная система не может считаться неуязвимой. Помимо этого, они напомнили о кроссплатформенных проблемах — угрозах, которые несут в себе приложения, подходящие всем устройствам без исключения (к примеру, мессенджеры).

Ранее стало известно о фишинговой кампании, направленной на пользователей устройств от Apple. Мошенники посылали жертвам письма с требованием «верификации». На фишинговой странице они выманивали у юзеров данные платежных карт и личную информацию.