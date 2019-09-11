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Раскрыта тайна происхождения комет Солнечной системы 

Российская Газета + ещё 3 43 минуты назад
Раскрыта тайна происхождения комет Солнечной системы
Фото: ESA / Rosetta / NAVCAM
Ученые из Лейденского университета (Нидерланды) применили химические модели к 14-ти хорошо известным кометам Солнечной системы и пришли к выводу, что они, вероятно, имеют общий источник происхождения.
Исследование принято к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics, а коротко его описывает Phys.org. Четкую закономерность неожиданно обнаружила группа астронома Кристиана Эйструпа, которая впервые в истории применила химические модели к четырнадцати хорошо известным кометам.
Известно, что они путешествуют по нашей Солнечной системе и состоят изо льда, пыли и мелких частиц, похожих на земные камни. Их размеры достигают десятков километров в поперечнике. Некоторые из них вращаются вокруг Солнца по очень странным орбитам. Считается, что в далеком прошлом кометы иногда сталкивались с Землей.
В новом исследовании астрономы сравнили молекулы, из которых состоят кометы. Они использовали модели, разработанные для прогнозирования химического состава протопланетных дисков — плоских дисков из газа и пыли, которые окружают молодые звезды.
Лейденские модели оказались полезными и тут, поскольку помогли разгадать тайну происхождения комет Солнечной системы. Исследователи обнаружили химическое сходство у всех изученных объектов.
По их мнению, все 14 комет имеют общее место рождения. Оно было расположено где-то рядом с нашим молодым Солнцем, когда оно еще было окружено протопланетным диском, а планеты находились в стадии формирования.
Модель предполагает, что в тот период времени вокруг Солнца находилась зона, внутри которой монооксид углерода становился льдом. Температура там составляла около минус 250 градусов по Цельсию.
Но если все кометы произошли из одного и того же источника, то как они оказались в разных местах и на разных орбитах в нашей Солнечной системе? Новое исследование объясняет это тем, что орбиты комет могли быть изменены в прошлом воздействием крупных тел, например, влиянием Юпитера.
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Наука и техника , Наука , Нидерланды
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