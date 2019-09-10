В Тихом океане заметили гигантскую «каплю»-убийцу

Американские ученые заметили локальное повышение температуры у западного побережья Северной Америки. По словам специалистов, подобные условия способствуют появлению огромного участка теплой воды, губительного для морских экосистем. В 2013 году схожее явление, прозванное «блобом» («каплей»), привело к гибели сотен миллионов животных. Об этом сообщает издание Science Alert.

По словам исследователей, нынешняя ситуация в Тихом океане напоминает раннюю стадию формирования «блоба». Появление нагретых вод в настоящее время происходит в том же районе и имеет такие же размеры. Волна тепла наблюдается уже несколько месяцев с того момента, как утихли ветра, охлаждающие поверхность моря. Температура воды всего лишь на несколько градусов ниже температуры воды «блоба».

По оценкам, в 2013 году из-за расширения участка теплых вод у южного побережья Аляски погибло более ста миллионов тихоокеанских треск и полмиллиона морских птиц. Также сократилась численность горбатых китов, морских львов, лосося, криля и других животных. Одной из причин их гибели стало размножение токсичных водорослей.

Реультаты многочисленных исследований показывают, что «блобы» и другие подобные события со временем станут более частыми из-за того, что океаны Земли нагреваются с беспрецедентной скоростью из-за глобального изменения климата.