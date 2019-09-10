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СМИ: Китай испытал на орбите миниатюрный ионный двигатель 

ТАСС 1 час назад
Китай испытал на орбите «карманный» ионный двигатель
Фото: РИА Новости
Китайские инженеры создали ионный двигатель "карманного размера", который призван "продлить жизнь малых космических аппаратов и предотвратить их превращение в опасный космический мусор". Двигатель уже прошел испытания на орбите, пишет во вторник газета China Daily.
Маневровый ракетный двигатель разработан пекинским институтом номер 206 при Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC). Он был запущен на орбиту и протестирован с помощью китайского малого спутника "ранее в этом году", отмечает издание.
Ионный двигатель — это электрический ракетный двигатель, реактивная тяга в котором создается на основе выброса ионизированного вещества, разогнанного в электрическом поле. Данный китайский двигатель отмечается в статье, относится к работающим на жидких металлах, обычно — цезии, индии и ртути.
"Двигатель весом 300 г представляет собой соответствующую самому современному уровню развития техники двигательную установку для малых спутников, которые, по контрасту с большими спутниками, не имеют крупных ракетных двигателей, приводимых в действие химическим топливом", — сказал журналистам главный конструктор института-разработчика Гао Хуэй. "Без больших топливных баков, насосов, вентилей и токсичного топлива, новое устройство легко переносится и способно обеспечить эффективное высокоточное маневрирование малых спутников", — добавил он.
Гао Хуэй уточнил, что большинство аппаратов работают на низких орбитах в статичном состоянии, постепенно теряя свою орбиту из-за отсутствия агрегатов, способных поддерживать заданную высоту. При этом для обеспечения нахождения на нужной высоте аппарату достаточно небольшой силы. Кроме того, разработанное устройство позволит продлить жизнь и искусственным спутникам Земли, находящимся на высокой орбите. Если же они выполнили свою задачу, то не превратиться в космический мусор им также позволит использование малого двигателя.
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Наука и техника , Технологии , Китай
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