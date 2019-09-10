Свыше 20 миллионов россиян могут лишиться работы

Ученые заявили, что роботы могут лишить работы свыше 20 миллионов россиян

Более 20 миллионов граждан России могут остаться без работы из-за растущей автоматизации, согласно исследованию РАНХиГС

Ученые отметили, что к 2030 году профессии 45,5 процента россиян исчезнут в связи с потерей актуальности, потому что их компетенции возьмут на себя роботы.

В связи с этим людям придется либо переобучаться и осваивать новые навыки, которые еще неподвластны роботизации.

Исследователи сообщили, что роботы могут заменить работников гостиничной и ресторанной сфер. Также исчезнут профессии, которые связаны с обрабатывающим производством, сельским и лесным хозяйством, добычей полезных ископаемых и розничной торговлей, сообщает издание «Известия».