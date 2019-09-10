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Ученые заявили, что роботы могут лишить работы свыше 20 миллионов россиян 

Вечерняя Москва + ещё 2 1 час назад
Свыше 20 миллионов россиян могут лишиться работы
Фото: РИА Новости
Более 20 миллионов граждан России могут остаться без работы из-за растущей автоматизации, согласно исследованию РАНХиГС.
Ученые отметили, что к 2030 году профессии 45,5 процента россиян исчезнут в связи с потерей актуальности, потому что их компетенции возьмут на себя роботы.
В связи с этим людям придется либо переобучаться и осваивать новые навыки, которые еще неподвластны роботизации.
Исследователи сообщили, что роботы могут заменить работников гостиничной и ресторанной сфер. Также исчезнут профессии, которые связаны с обрабатывающим производством, сельским и лесным хозяйством, добычей полезных ископаемых и розничной торговлей, сообщает издание «Известия».
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Наука и техника , Технологии , РАНХиГС , газета "Известия"
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