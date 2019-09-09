Логотип «яблока» на новых iPhone переместят

Apple может переместить логотип «яблока» на новых iPhone

Компания Apple скорректирует положение «яблочного» логотипа на новых iPhone. Он переместится точно в центр задней панели и будет служить своеобразным указателем для пользователей.

Смартфоны должны получить поддержку обратной беспроводной зарядки, чтобы подзаряжать другие устройства. Таким образом разработчики хотят указать юзерам, куда следует класть девайсы. Энтузиасты уже сделали изображения с новым дизайном.

Презентация Apple пройдёт 10 сентября.

Ранее аналитик Мин-Чи Куо заявил, что телефоны компании Apple линейки 2020 года получат совершенно новый дизайн и, возможно, произведут такой же эффект, как когда-то сделал необычный iPhone X.

О том, что следует ждать от «яблочных» смартфонов 2019 года, читайте в специальном материале News.ru.