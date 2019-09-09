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Ученые заявили о двукратном увеличении площади вырубки лесов в Амазонии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Площадь вырубки лесов в Амазонии удвоилась
Фото: Reuters
Вырубка лесов в бразильской части Амазонии за первые восемь месяцев 2019 года составила около 6 тыс. 404 кв. км леса, что на 91,9% больше показателя за тот же период 2018 года, сообщил бразильский национальный институт космических исследований INPE со ссылкой на полученные с помощью спутниковой системы Deter данные.
Как пишет Deutche Welle, только в августе 2019 года было вырублено около 1 тыс. 700 кв. километров амазонских лесов, что в три с лишним раза больше, чем за тот же месяц предыдущего года. При этом эксперты заявили, что показатель вырубки лесов в Амазонии за весь 2019 год достигнет 10 тыс. кв. километров.
Более точные данные по вырубке поступят в ноябре, когда INPE представит годовые показатели.
Напомним, в 2010 году в INPE заявили, что в течение минувшего года темпы вырубки лесов в бассейне Амазонки сократились в два раза.
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Наука и техника , Наука
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