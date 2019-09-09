Эксперт: Индия может через 10 лет создать станцию на Луне

Индия через 10 лет может создать на поверхности Луны постоянную базу, которая будет заниматься добычей гелия-3. Об этом сообщил журналистам бывший глава индийско-российской компании BrahMos Aerospace ("Брамос аэроспейс"), которая выпускает сверхзвуковые крылатые ракеты "Брамос", Сиватхану Пиллаи.

"Индия может создать производство на Луне для разработки огромных запасов ценного сырья — гелия-3 — и доставки его на Землю. Гелий-3 будет новым энергоносителем будущего", — цитирует в понедельник Пиллаи журнал "Аутлук". "В области космических исследований мы — одна из четырех стран мира, которые полностью овладели такими технологиями", — добавил Пиллаи.

Он отметил, что интерес к созданию базы на Луне в настоящее время демонстрируют США, Россия и Китай. "И Индия, конечно, тоже проследует [в этом направлении]", — сказал эксперт.

Заявление Пиллаи прозвучало после того, как Индийская организация космических исследований (ISRO) вывела на орбиту Луны зонд "Чандраян-2". В минувшую субботу ISRO также попыталась осуществить прилунение посадочного модуля "Викрам", который должен был доставить на поверхность спутника Земли луноход "Прагьян". Однако операция закончилась неудачей — на заключительном этапе посадки с модулем была потеряна связь.

Гелий-3 — побочный продукт процессов, протекающих на Солнце, на Земле его немного, поскольку нашу планету защищает атмосфера. На Луне, которая не имеет атмосферы, в лунной пыли этого вещества, по разным оценкам, накопилось от 500 тыс. тонн до нескольких миллионов тонн. Как полагают эксперты, благодаря одной тонне гелия-3 можно получать энергию, эквивалентную той, которая получается при сгорании 15 млн тонн нефти.