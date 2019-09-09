Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт: Индия может через 10 лет создать станцию на Луне 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Индия может через 10 лет создать станцию на Луне
Фото: ТАСС
Индия через 10 лет может создать на поверхности Луны постоянную базу, которая будет заниматься добычей гелия-3. Об этом сообщил журналистам бывший глава индийско-российской компании BrahMos Aerospace ("Брамос аэроспейс"), которая выпускает сверхзвуковые крылатые ракеты "Брамос", Сиватхану Пиллаи.
"Индия может создать производство на Луне для разработки огромных запасов ценного сырья — гелия-3 — и доставки его на Землю. Гелий-3 будет новым энергоносителем будущего", — цитирует в понедельник Пиллаи журнал "Аутлук". "В области космических исследований мы — одна из четырех стран мира, которые полностью овладели такими технологиями", — добавил Пиллаи.
Он отметил, что интерес к созданию базы на Луне в настоящее время демонстрируют США, Россия и Китай. "И Индия, конечно, тоже проследует [в этом направлении]", — сказал эксперт.
Заявление Пиллаи прозвучало после того, как Индийская организация космических исследований (ISRO) вывела на орбиту Луны зонд "Чандраян-2". В минувшую субботу ISRO также попыталась осуществить прилунение посадочного модуля "Викрам", который должен был доставить на поверхность спутника Земли луноход "Прагьян". Однако операция закончилась неудачей — на заключительном этапе посадки с модулем была потеряна связь.
Гелий-3 — побочный продукт процессов, протекающих на Солнце, на Земле его немного, поскольку нашу планету защищает атмосфера. На Луне, которая не имеет атмосферы, в лунной пыли этого вещества, по разным оценкам, накопилось от 500 тыс. тонн до нескольких миллионов тонн. Как полагают эксперты, благодаря одной тонне гелия-3 можно получать энергию, эквивалентную той, которая получается при сгорании 15 млн тонн нефти.
ТАСС: последние новости
Робот "Федор" захотел папаху, "как у главы Роскосмоса" Робот "Федор" захотел папаху, "как у главы Роскосмоса" Посадка первого индийского аппарата на Луне запланирована в ночь на 7 сентября Посадка первого индийского аппарата на Луне запланирована в ночь на 7 сентября Проект нового космического корабля "Федерация" получит название "Орел" Проект нового космического корабля "Федерация" получит название "Орел"
Комментарии
Наука и техника , Индия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У США появились новые опасения из-за РФ
У США появились новые опасения из-за РФ75
Путь в Россию: глава ДНР сообщил о новой ж/д
Путь в Россию: глава ДНР сообщил о новой ж/д
Определился лидер на выборах в Санкт-Петербурге
Определился лидер на выборах в Санкт-Петербурге19
ЕР похвасталась «жахнувшими всех» результатами
ЕР похвасталась «жахнувшими всех» результатами354
Бойцы СБУ расстреляли Знамя Победы
Бойцы СБУ расстреляли Знамя Победы1
Видео
ЧП в Шереметьево: самолет загорелся перед взлетом
00:47
ЧП в Шереметьево: самолет загорелся перед взлетом
Происшествия
На празднике в Германии прогремел взрыв
00:49
На празднике в Германии прогремел взрыв
Европа В мире
Дети присягнули на верность главе ДНР
00:32
Дети присягнули на верность главе ДНР
В мире
Астраханский Хатико: собака ждет хозяев на пепелище
01:22
Астраханский Хатико: собака ждет хозяев на пепелище
Общество
Что обсудили Путин и Макрон
01:12
Что обсудили Путин и Макрон
Политика Статьи
Импичмента не будет: Почему Трампу не грозит отставка
04:16
Импичмента не будет: Почему Трампу не грозит отставка
В мире США
Симоньян «чуть не подралась» с Навкой
14:04
Симоньян «чуть не подралась» с Навкой
Общество
Собчак высказалась о браках «по залету»
00:23
Собчак высказалась о браках «по залету»
Шоу-бизнес
С «борта №1» пропала медицинская каюта
03:41
С «борта №1» пропала медицинская каюта
Политика
В Кремле заявили о тупике в отношениях с Японией
00:31
В Кремле заявили о тупике в отношениях с Японией
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение