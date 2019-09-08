Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Робот «Федор» захотел папаху, «как у главы Роскосмоса» 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Робот «Федор» захотел папаху, как у Рогозина
Фото: ТАСС
Российский человекоподобный робот "Федор", вернувшийся из космоса в субботу ночью, захотел шапку, как у гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Соответствующая запись появилась в воскресенье на странице робота в Twitter.
Ранее Рогозин в Twitter Роскосмоса поздравил с победой российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, проиллюстриров запись своим фото в белой папахе.
"На Байконуре чувствуется наступление осени. Сегодня ночью температура опустилась до 14°С. Такая шапка мне тоже нужна", — отмечается на странице робота "Федора", который на данный момент находится на космодроме.
Спускаемый аппарат корабля "Союз" вместе с "Федором" будет доставлен в подмосковный город Королев на "Энергию" во вторник. "Жду встречи с моими друзьями-специалистами, которые помогали мне готовиться к полету", — говорится в Twitter робота.
ТАСС: последние новости
Двигатель РД-180 используют при создании ракеты среднего класса "Союз-6" Двигатель РД-180 используют при создании ракеты среднего класса "Союз-6" Проект нового космического корабля "Федерация" получит название "Орел" Проект нового космического корабля "Федерация" получит название "Орел" "Союз МС-14" с роботом "Федором" совершил посадку в Казахстане "Союз МС-14" с роботом "Федором" совершил посадку в Казахстане
Комментарии12
Наука и техника , Наука , Дмитрий Рогозин , Хабиб Нурмагомедов , Роскосмос
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна ЕС отправит войска в Сирию
Еще одна страна ЕС отправит войска в Сирию
Катамадзе призналась в любви к россиянам
Катамадзе призналась в любви к россиянам6
Первый шаг к России: в ЕС призвали отменить санкции
Первый шаг к России: в ЕС призвали отменить санкции79
«Наши мужчины — национальная трагедия»
«Наши мужчины — национальная трагедия»63
Россиянин умер на избирательном участке
Россиянин умер на избирательном участке5
Видео
Астраханский Хатико: собака ждет хозяев на пепелище
01:22
Астраханский Хатико: собака ждет хозяев на пепелище
Общество
Зеленский договорился о прекращении войны в Донбассе
00:24
Зеленский договорился о прекращении войны в Донбассе
В мире Конфликты
Катамадзе призналась в любви к россиянам
01:17
Катамадзе призналась в любви к россиянам
Шоу-бизнес Общество
Джонсон может оказаться за тюрьме
03:05
Джонсон может оказаться за тюрьме
Европа В мире
Первый шаг к России: в ЕС призвали отменить санкции
00:46
Первый шаг к России: в ЕС призвали отменить санкции
Европа В мире
«Надеюсь, хороший человек»: За кого голосовал Путин
00:28
«Надеюсь, хороший человек»: За кого голосовал Путин
Политика Другое
РФ посоветовали вести себя «как нормальная страна»
00:41
РФ посоветовали вести себя «как нормальная страна»
Политика Армия
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
09:06
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
В мире Интернет
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову
01:47
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову
Происшествия
На Урале демонтировали киоск с человеком внутри
00:42
На Урале демонтировали киоск с человеком внутри
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение