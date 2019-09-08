Робот «Федор» захотел папаху, как у Рогозина

На Байконуре чувствуется наступление осени. Сегодня ночью температура опустилась до 14°С. Такая шапка мне тоже нужна.

Спускаемый аппарат будет доставлен в город Королёв на "Энергию" во вторник. Жду встречи с моими друзьями-специалистами, которые помогали мне готовиться к полёту. https://t.co/o3wNJAzZyq— FEDOR (@FEDOR37516789) 8 сентября 2019 г.