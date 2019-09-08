Роскосмос испытает новый разгонный блок

Роскосмос проведет испытания модернизированного разгонного блока "Фрегат" в 2020 году при запуске метеорологического спутника "Метеор-М" номер 2-3 с космодрома Восточный, говорится в материалах на сайте госзакупок.
Ранее сообщалось, что Роскосмос собирается создать модернизированный разгонный блок "Фрегат" с новой системой управления до 30 ноября 2020 года, на эти работы планируется потратить 672 миллиона рублей.
В материалах отмечается, что испытания модернизированного разгонного блока "Фрегат" будут проведены при запуске спутника "Метеор-М" номер 2-3 ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Восточный, который предполагается осуществить в 2020 году.
К настоящему времени проведено 78 полетов разгонного блока "Фрегат" различных модификаций на ракетах-носителях "Союз" и "Зенит" с космодромов Байконур, Плесецк, Куру и Восточный.
Сейчас Россия имеет на орбите три спутника "Метеор-М" с номерами 1, 2 и 2-2. Аппарат "Метеор-М" номер 2-1 в 2017 году был потерян из-за аварийного запуска с космодрома Восточный. В материалах Института прикладной геофизики Росгидромета, имеющихся в распоряжении РИА Новости, говорилось, что запуск спутника "Метеор-М" номер 2-3 планируется в четвертом квартале 2020 года, "Метеор-М" номер 2-4 — в четвертом квартале 2021 года.