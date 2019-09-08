Авторы первого снимка черной дыры получили «Оскар»

Авторы первого снимка черной дыры получили «Научный Оскар»

Авторам первого снимка черной дыры присудили премию Breakthrough Prize, известную также как «Научный Оскар», а также денежный приз в размере 3 миллиона долларов. Об этом говорится на сайте престижной научной награды.

«В общей сложности 21,6 миллиона долларов было присуждено за достижения в создании первого изображения черной дыры, определение биологической основы ожирения и открытия в области биохимии болевых ощущений, а также других важных достижений. Премия за прорыв в области фундаментальной физики 2020 года вручена 347 членам совместного проекта Event Horizon Telescope», — говорится в сообщении.

Награду вручили «за первое изображение супермассивной черной дыры, сделанной с помощью объединения телескопов размером с Землю». Снимок был впервые продемонстрирован на пресс-конференции 10 апреля 2019 года. Для описания методов и результата работы ученым потребовалось опубликовать шесть статей в издании The Astrophysical Journal Letters.

Попавшая на фото черная дыра находится в центре галактики М87 в созвездии Девы. Для создания уникального снимка ученым с четырех континентов приходилось обмениваться петабайтами данных.

Ранее стало известно, что специальную премию Breakthrough Prize по фундаментальной физике получили создатели теории супергравитации.