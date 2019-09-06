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Рогозин придумал новое назначение для двигателей РД-180 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 45 минут назад
Рогозин придумал новое назначение для двигателей РД-180
Фото: РИА Новости
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что двигатель РД-180 планируется использовать для создания ракеты среднего класса нового поколения.
Об этом сообщает ТАСС.
Руководитель госкорпорации добавил, что Роскосмос собирается разработать новую ракету «Союз-6», передает РИА «Новости».
Он уточнил, что первые испытания нового летного пилотируемого корабля решено вернуть на ракету «Ангара», первый пуск намечен на 2023 год, пилотируемый полет — на 2025 год.
В июле Рогозин предлагал использовать РД-180 для установки на первые ступени ракет «Союз-2.1».
Вопрос о дальнейшей судьбе РД-180 встал на фоне планов США отказаться от закупок этих двигателей. Так, в апреле Пентагон подтвердил установленные Конгрессом США сроки отказа от использования российских ракетных двигателей. Закупки должны прекратиться после 2022 финансового года.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Пентагон , Роскосмос , Конгресс США , РИА Новости
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