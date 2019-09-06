Роскосмос переименовал «Федерацию»

«Название корабля я сегодня вам скажу — "Орел", это название первого военного парусного корабля, который еще Алексеем Павловичем Романовым был построен», — отметил Рогозин, подчеркнув, что ещё Сергей Павлович Королёв называл космонавтов «орлятами».

Глава «Роскосмоса» также отметил, что новое название лично одобрил президент РФ Владимир Путин.

По словам Рогозина, первый полёт «Орла» запланирован на 2023 год: корабль отправится в космос без пилота для тестирования технических характеристик. Год спустя «Орлу» предстоит попытка стыковки с Международной космической станцией, а в 2025 году — корабль отправится в полёт с экипажем на борту.