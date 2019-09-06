Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Проект нового космического корабля «Федерация» получит название «Орел» 

ТАСС 1 час назад
Роскосмос переименовал «Федерацию»
Фото: ТАСС
пытно-конструкторская разработка нового космического корабля "Федерация" в серии получит название "Орел". Как сообщил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, это название одобрил президент РФ Владимир Путин, который провел в пятницу совещание на космодроме Восточный.
"Название корабля я сегодня вам скажу — "Орел", это название первого военного парусного корабля, — отметил Рогозин. — Да и Сергей Павлович Королев называл космонавтов орлятами, ореликами". "Президентом эта идея поддержана", — добавил глава Роскосмоса.
ТАСС: последние новости
Двигатель РД-180 используют при создании ракеты среднего класса "Союз-6" Двигатель РД-180 используют при создании ракеты среднего класса "Союз-6" Путин заявил о накопившихся проблемах на космодроме Восточный Путин заявил о накопившихся проблемах на космодроме Восточный Череп пещерного льва обнаружили археологи в Красноярске Череп пещерного льва обнаружили археологи в Красноярске
Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Сергей Королев , Владимир Путин , Роскосмос
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский помиловал россиян из списка на обмен
Зеленский помиловал россиян из списка на обмен47
США отказали России в покупке ракет
США отказали России в покупке ракет170
Ткнул 15 раз. Памфилова раскрыла детали нападения
Ткнул 15 раз. Памфилова раскрыла детали нападения172
Наемники из РФ приготовились к решающей битве в Сирии
Наемники из РФ приготовились к решающей битве в Сирии188
Раскрыты подробности гибели россиян в Сирии
Раскрыты подробности гибели россиян в Сирии494
Видео
Путин согласился поехать мыть золото на Колыму
00:42
Путин согласился поехать мыть золото на Колыму
Политика
Невероятные факты о Солнечной системе
10:19
Невероятные факты о Солнечной системе
Наука
На Памфилову напал неизвестный
01:27
На Памфилову напал неизвестный
Происшествия
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
00:37
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
Оружие Армия
«Охота на россиян»: чем не угодил США сотрудник «Ростеха»
03:09
«Охота на россиян»: чем не угодил США сотрудник «Ростеха»
Политика В мире
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
03:30
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
Политика
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
01:31
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
Общество Другое
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
11:15
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
Политика
Евросоюз опять оттолкнул Украину
02:00
Евросоюз опять оттолкнул Украину
В мире Статьи
Вдова Караченцова не нашла денег на памятник мужу
20:14
Вдова Караченцова не нашла денег на памятник мужу
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение