Индия потеряла связь с лунным модулем

Индия потеряла связь с посадочным лунным модулем

Глава Индийской организации космических исследований (ISRO) доктор Кайласавадиву Сиван заявил, что Индия потеряла связь с модулем "Викрам" миссии "Чандраян-2", который должен был сесть на поверхность Луны.

По его словам, снижение данного модуля осуществлялось согласно плану.

Он отметил, что до высоты в 2,1 километра функциональность аппарата была нормальной.

После этого, уточнил Сиван, связь посадочного модуля с наземной станцией была потеряна.

Как отмечается, "Викрам" должен был приземлиться на Луну в пятницу, 6 сентября, в 23.22 мск.

Ранее сообщалось, что Индия произвела успешный запуск космического аппарата "Чандраян-2", который должен доставить на Луну небольшой луноход.