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Индия потеряла связь с посадочным лунным модулем 

Газета.Ru + ещё 13 53 минуты назад
Индия потеряла связь с лунным модулем
Фото: РИА Новости
Глава Индийской организации космических исследований (ISRO) доктор Кайласавадиву Сиван заявил, что Индия потеряла связь с модулем "Викрам" миссии "Чандраян-2", который должен был сесть на поверхность Луны.
По его словам, снижение данного модуля осуществлялось согласно плану.
Он отметил, что до высоты в 2,1 километра функциональность аппарата была нормальной.
После этого, уточнил Сиван, связь посадочного модуля с наземной станцией была потеряна.
Как отмечается, "Викрам" должен был приземлиться на Луну в пятницу, 6 сентября, в 23.22 мск.
Ранее сообщалось, что Индия произвела успешный запуск космического аппарата "Чандраян-2", который должен доставить на Луну небольшой луноход.
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Наука и техника , Индия
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