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Найдены желающие поменять геном россияне 

Lenta.ru 1 час назад
Найдены желающие поменять геном россияне
Фото: РИА Новости
Семейная пара с наследственной глухотой согласилась принять участие в эксперименте российского молекулярного биолога Дениса Ребрикова по редактированию генома. Об этом пишет N+1.
«У них одинаковая мутация, гомозиготная (обе копии гена GJB2 сломаны — прим «Ленты.ру») у них первый ребенок уже тоже глухой. Они вызвались быть такими добровольцами, попробовать сделать второго — слышащего. Они зашли [в эксперимент] сейчас для того, чтобы мы на них проверили, что все хорошо», — рассказал Ребриков.
Эмбриолог сообщил, что запрос в Минздрав будет подан лишь после оплодотворения, редактирования и анализа результатов, которые займут месяц. Будущая мать пока находится на стадии гормональной индукции для получения яйцеклеток.
В конце ноября 2018 года китайский генетик Хэ Цзянькуй объявил о рождении первых в мире генетически модифицированных девочек-близнецов. Ученый внес мутации в гены человеческих эмбрионов в рамках лечения бесплодия у семи бездетных пар, однако ему удалось добиться только одной беременности.
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Наука и техника , Наука , Денис Ребриков , Минздрав РФ , Lenta.ru
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